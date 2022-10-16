Фанаты фильмов о Гарри Поттере почтили память Робби Колтрейна

16.10.2022

Фанаты фильмов о Гарри Поттере почтили память Робби Колтрейна

Фанаты серии фильмов «Гарри Поттер» почтили память актера Робби Колтрейна, сыгравшего роль Хагрида.

Посетители парка развлечений Universal Orlando подняли «волшебные палочки», как это принято в мире поттерианы.

«Мы поднимаем палочки и отдаем дань уважения этому невероятно талантливому актеру, который подарил нам столько тепла и смеха в роли любимого Рубеуса Хагрида. Вы навсегда останетесь в наших сердцах. Увидимся на следующем уроке», — говорится в сообщении парка.

Робби Колтрейн, сыгравший в фильмах бородатого лесничего и преподавателя ухода за магическими существами в Хогвартсе, скончался на 73-м году после двухлетней болезни. 

Фото: Pixabay