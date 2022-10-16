Победитель шоу «Маска» Анатолий Цой рассказал об участии в нем

16.10.2022

Победитель шоу «Маска» Анатолий Цой рассказал об участии в нем

Певец и экс-участник группы MBAND Анатолий Цой рассказал об эмоциях от участия в проекте «Маска». Об этом сообщает издание Informing. 

Цой назвал программу шоу главным проектом, который стал для него трамплином в мир большого шоу-бизнеса. Как подчеркнул исполнитель, главное в этом шоу — это правдивость.

«Действительно, все тщательно скрывают, забирают из дома. Я из квартиры выходил в чёрном худи оверсайз, в большой маске, которая закрывала мое лицо. Нельзя было этим делиться ни с кем, рассказывать, что участвую в каком-то проекте... Если случайно встретил в съёмочных павильонах участника в маске, с ним не можно говорить. Поэтому мы общались преимущественно на языке жестов. Зато удалось до конца сохранять интригу», — уточняет Цой.

Фото: скриншот