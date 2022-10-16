Победитель шоу «Маска» Анатолий Цой рассказал об участии в нем

Цой назвал программу шоу главным проектом, который стал для него трамплином в мир большого шоу-бизнеса. Как подчеркнул исполнитель, главное в этом шоу — это правдивость.





«Действительно, все тщательно скрывают, забирают из дома. Я из квартиры выходил в чёрном худи оверсайз, в большой маске, которая закрывала мое лицо. Нельзя было этим делиться ни с кем, рассказывать, что участвую в каком-то проекте... Если случайно встретил в съёмочных павильонах участника в маске, с ним не можно говорить. Поэтому мы общались преимущественно на языке жестов. Зато удалось до конца сохранять интригу», — уточняет Цой.





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