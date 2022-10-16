Актриса Ксения Алферова трогательно почтила память Александра Абдулова

Абдулов ушел из жизни более 10 лет назад.





«У меня был и есть лучший папа на свете, фантазер и выдумщик! Он много всегда гордился и верил мне и в меня. Это крайне важно. Это дает уверенность и силу! Во всем. Всегда смотрел на меня с восхищением», — отметила Алферова.





Абдулов не является родным отцом актрисы. Он удочерил девочку, когда женился на матери артистки Ирине Алферовой.





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