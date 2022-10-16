Актриса Ксения Алферова трогательно почтила память Александра Абдулова

16.10.2022

Актриса Ксения Алферова трогательно почтила память Александра Абдулова

Актриса Ксения Алферова в честь Дня отца разместила трогательный пост в соцсетях, где почтила память покойного отчима и звезды советского кинематографа Александра Абдулова. Об этом сообщает ФАН.

Абдулов ушел из жизни более 10 лет назад. 

«У меня был и есть лучший папа на свете, фантазер и выдумщик! Он много всегда гордился и верил мне и в меня. Это крайне важно. Это дает уверенность и силу! Во всем. Всегда смотрел на меня с восхищением», — отметила Алферова.

Абдулов не является родным отцом актрисы. Он удочерил девочку, когда женился на матери артистки Ирине Алферовой.

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