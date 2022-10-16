Программа обучения гидов для религиозного туризма началась в Ленобласти

16.10.2022

Программа обучения гидов для религиозного туризма началась в Ленобласти

Никольский монастырь Старой Ладоги организовал специальное обучение для гидов. Об этом сообщил председатель комитета по культуре и туризму Ленобласти Евгений Чайковский, пишет издание «Невские новости».

Сформированная группа гидов сможет профессионально проводить экскурсии по монастырю. Эксперты будут затрагивать не только религиозную, но и историческую тематику.

«Петербург и Ленинградская область являются центром духовного путешествия, паломничества, познания религии через культуру. Мы рады, когда к нам приезжают туристы. Для Петербурга и Ленинградской области важно, чтобы туристы приезжали сюда из других регионов нашей страны», — отметил Чайковский.

Фото: Pixabay