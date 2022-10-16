В Туле покажут купеческие портреты из собрания Исторического музея

Помимо картин посетители увидят в общей сложности около 400 экспонатов, связанных с тематикой, например, медали, ордена, печати-перстни, женские украшения, карманные час и другие предметы из собрания музея, сообщили ТАСС в пресс-службе тульского филиала ГИМ.





«Уникальность выставка в том, что она даст возможность проследить эволюцию жанра от костюмного и предметного изображения к психологическому портрету. Портреты представителей купеческих родов XVIII — начала XIX века заказывались и исполнялись, в основном, для родовых портретных галерей. К показу готовятся работы как неизвестных художников, так и известных живописцев, например, картины Василия Тропинина, Карла Лаша, Валентина Серова», — сказали в пресс-службе.





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