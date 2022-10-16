Порядка 500 детских школ искусств отремонтировано в рамках нацпроекта «Культура»

16.10.2022

Порядка 500 детских школ искусств отремонтировано в рамках нацпроекта «Культура»

В рамках нацпроекта «Культура» в России отремонтировано более 500 детских школ искусств. Об этом заявила заместитель министра культуры России Надежда Преподобная в ходе рабочего визита в Татарстан, пишет «Культуромания». 

Преподобная отметила, что Татарстан — яркий участник нацпроекта «Культура».

«Всего по стране за почти два года в рамках нацпроекта „Культура“ 505 детских школ искусств приведены в надлежащее состояние — оказана помощь в осуществлении капитального ремонта и реконструкции. Это важное направление, и хочется его продолжать — есть большие амбициозные планы, всегда есть заявки от коллег. И, конечно, мы стараемся охватывать все регионы», — приводит пресс-служба Минкультуры слова замминистра.

Фото: Минкульт