Умер один из родоначальников российского телевидения, экс-председатель ВГТРК Олег Попцов

«Умер Олег Максимович Попцов. Один из родоначальников российского телевидения. Ему было 88 лет. Царствие небесное», — написал парламентарий.





Олег Максимович Попцов родился в 1934 году в Ленинграде. В феврале 2000 года стал президентом — генеральным директором ОАО «ТВ Центр» (ТВЦ). С 2001 года также был президентом Евразийской академии телевидения и радио.





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