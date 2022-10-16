Умер один из родоначальников российского телевидения, экс-председатель ВГТРК Олег Попцов

16.10.2022

Умер один из родоначальников российского телевидения, экс-председатель ВГТРК Олег Попцов

Экс-председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Олег Попцов умер в возрасте 88 лет, сообщил в Telegram-канале журналист и депутат Госдумы Евгений Попов.

«Умер Олег Максимович Попцов. Один из родоначальников российского телевидения. Ему было 88 лет. Царствие небесное», — написал парламентарий.

Олег Максимович Попцов родился в 1934 году в Ленинграде. В феврале 2000 года стал президентом — генеральным директором ОАО «ТВ Центр» (ТВЦ). С 2001 года также был президентом Евразийской академии телевидения и радио.

Фото: Pixabay