Ростовский музыкальный театр открыл сезон премьерами «Кармен-сюиты» и «Призрачного бала»

«Прикоснуться к этим работам и поставить так, как они были сделаны изначально — сокровенная мечта коллектива Ростовского музыкального театра. Они по своим достоинствам в мировой хореографии, в мировом балете занимают едва ли не первую строчку. К ним прикоснуться коллектив может только тогда, когда он достиг соответствующего уровня и мастерства», — отметил на посвященной премьере пресс-конференции художественный руководитель постановок, заслуженный деятель искусств России Вячеслав Кущёв.





Труппа театра представила классическую постановку «Кармен-сюиты». Постановка включила в себя музыку Жоржа Бизе в оркестровке Родиона Щедрина, новаторскую хореографическую концепцию Альберто Алонсо и декорации Бориса Мессерера.





Кроме того, труппа музыкального театра показала одноактный балет «Призрачный бал» Дмитрия Брянцева на музыку Фридерика Шопена в декорациях Владимира Арефьева.





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