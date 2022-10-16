В Казани в 2023 году намерены создать две школы креативных индустрий

«Нами подготовлены заявки на открытие школ креативных индустрий. Мы надеемся, что у нас в республике еще две школы креативных индустрий откроются в будущем году», — сказала она.





Пресс-служба Минкультуры РФ уточнила, что речь идет о создании учреждений в Нижнекамске и Альметьевске.





Заявление было сделано после торжественного открытия школы креативных индустрий на базе Казанского художественного училища имени Н. И. Фешина, созданной в рамках федерального проекта «Придумано в России».





Мероприятие прошло при участии заместителя министра культуры РФ Надежды Преподобной, заместителя премьер-министра Татарстана Лейлы Фазлеевой и министра культуры республики Ирады Аюповой. Это первая школа креативных индустрий в регионе, на ее создание из федерального бюджета было выделено более 53 млн рублей.





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