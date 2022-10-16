Режиссер Юхананов продемонстрировал на фестивале «КАРО.Арт» кинотриптих «Безумный ангел Пиноккио»

16.10.2022

Режиссер Юхананов продемонстрировал на фестивале «КАРО.Арт» кинотриптих «Безумный ангел Пиноккио»

Мировая премьера кинотриптиха «Безумный ангел Пиноккио» художественного руководителя Электротеатра «Станиславский» Бориса Юхананова состоялась в субботу в Москве.

Режиссер и съемочная группа лично представили фильм, вошедший в программу кинофестиваля «КАРО.Арт», пишет ТАСС.

«У нас сегодня особое событие, возможно, главное событие нашего фестиваля, и не только у нас — мировая премьера нового фильма Бориса Юхананова „Безумный ангел Пиноккио“. <...> В любой другой год эта премьера бы состоялась далеко от Москвы, но в этом году повезло нам», — сказал куратор фестиваля, кинокритик Сергей Дешин, открывая показ.

Картина, хронометраж которой превышает четыре часа, создана на основе спектакля Электротеатра «Станиславский» «Пиноккио», лауреата национальной премии «Золотая маска» 2021 года. Фильм включает в себя три части — «Лес», «Спектакль» и «Театр», разделенные двумя антрактами. 

Фото: Pixabay