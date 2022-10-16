Режиссер Юхананов продемонстрировал на фестивале «КАРО.Арт» кинотриптих «Безумный ангел Пиноккио»

Режиссер и съемочная группа лично представили фильм, вошедший в программу кинофестиваля «КАРО.Арт», пишет ТАСС.





«У нас сегодня особое событие, возможно, главное событие нашего фестиваля, и не только у нас — мировая премьера нового фильма Бориса Юхананова „Безумный ангел Пиноккио“. <...> В любой другой год эта премьера бы состоялась далеко от Москвы, но в этом году повезло нам», — сказал куратор фестиваля, кинокритик Сергей Дешин, открывая показ.





Картина, хронометраж которой превышает четыре часа, создана на основе спектакля Электротеатра «Станиславский» «Пиноккио», лауреата национальной премии «Золотая маска» 2021 года. Фильм включает в себя три части — «Лес», «Спектакль» и «Театр», разделенные двумя антрактами.





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