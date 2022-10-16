Юрий Башмет выступил в парке «Патриот» в поддержку мобилизованных граждан

В рамках акции «Мы вместе с нашей армией!» перед собравшимися также выступили участник Великой Отечественной войны, член общественной организации ветеранов Главного военно-политического управления ВС РФ «Соратники» генерал-полковник Борис Уткин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, заслуженный артист РФ Денис Майданов.





«Сейчас мы все, вся страна и каждый из нас в отдельности, проживаем очень непростое время. Но я уверен, что именно в такие моменты каждый из нас должен проявить свой максимум профессиональных и человеческих качеств. Именно поэтому я решил, что для меня невероятно важно сейчас провести концерт для мобилизованных ребят. Наша культура, наше искусство, наша музыка делают нас едиными, как ничто другое. И лично для меня это мой долг, моя возможность поддержать их», — отметил Башмет.





Всего в разных регионах России 15 и 16 октября проходит выступление более 20 агитационно-пропагандистских бригад.





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