В Мариинском театре прозвучит «Реквием» Джузеппе Верди памяти Хворостовского

16.10.2022

В Мариинском театре прозвучит «Реквием» Джузеппе Верди памяти Хворостовского

«Реквием» Джузеппе Верди памяти Дмитрия Хворостовского прозвучит на Новой сцене Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Выступление приурочено к 60-летию со дня рождения оперного певца.

Вокальные партии исполнят Ильдар Абдразаков, Екатерина Семенчук, Сергей Скороходов и Татьяна Сержан.

«Для меня было счастьем выходить с Димой на одну сцену, быть его другом. Всем нам, кто был с ним знаком, кто хоть раз соприкоснулся с его талантом, очень его не хватает. В день рождения Димы мы с коллективом Мариинского театра исполним „Реквием“ Верди. Это наша дань памяти и уважения его великому голосу и таланту», — сказал журналистам Ильдар Абдразаков.

Фото: Pixabay