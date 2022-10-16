В Мариинском театре прозвучит «Реквием» Джузеппе Верди памяти Хворостовского

Выступление приурочено к 60-летию со дня рождения оперного певца.





Вокальные партии исполнят Ильдар Абдразаков, Екатерина Семенчук, Сергей Скороходов и Татьяна Сержан.





«Для меня было счастьем выходить с Димой на одну сцену, быть его другом. Всем нам, кто был с ним знаком, кто хоть раз соприкоснулся с его талантом, очень его не хватает. В день рождения Димы мы с коллективом Мариинского театра исполним „Реквием“ Верди. Это наша дань памяти и уважения его великому голосу и таланту», — сказал журналистам Ильдар Абдразаков.





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