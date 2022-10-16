Театр Et Cetera посвятит арт-проект «Город Калягинск» Шекспиру и музыке

«В этом году „Город Калягинск“ приглашает к себе гостей из Донбасса, приехавших в Москву, военных, которые мужественно несут свою службу, но и, конечно, своих завсегдатаев, полюбивших душевную атмосферу нашего арт-городка», — проинформировали в пресс-службе.





Арт-проект «Город Калягинск», в рамках которого проходят творческие вечера с участием музыкантов и других деятелей культуры, был запущен театром в 2019 году.





Художественным руководителем проекта является музыкант Борис Березовский. В театре отметили, что создатели «Города Калягинска» — Александр Калягин, Борис Березовский и поэт Влад Маленко — убеждены, что даже тогда, когда особенно трудно, очень важно хоть на два часа собрать друзей вместе, согреть их любовью и подарить им добрые эмоции.





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