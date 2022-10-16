В Петербургской филармонии начнет работать VI фестиваль «Чайковский.spb.ru»

16.10.2022
VI Фестиваль «Чайковский.spb.ru» открывается в воскресенье в Большом зале Филармонии им. Дмитрия Шостаковича. Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением художественного руководителя и главного дирижера Максима Алексеева исполнит симфонические произведения Петра Чайковского, Игоря Стравинского и композитора Антона Лубченко.
«Организатором фестиваля выступает Центр музыкальной культуры „Чайковский“. Разные виды искусства в программах объединены именем Петра Ильича. Художественным руководителем фестиваля стал музыкальный менеджер, режиссер, руководитель фонда „Талант и успех“ Ханс-Йоахим Фрай», — рассказали в пресс-центре фестиваля.
На афише праздника — выставка «Планета Чайковский», подготовленная Российским национальным музеем музыки, программа «Чайковский и русский авангард», презентация Диджитал NFT проекта, который представляет собой портрет Чайковского в новейшей технологии.
На сцене Большого зала филармонии 31 октября состоится концерт, посвященный 100-летию российского джаза.
Фото: Pixabay