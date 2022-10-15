Агата Муцениеце спела со звездой «Пацанов» в клипе «Сегодня вечером»

Хелена Тейлор, подарившая голос главной героине экшн-слэшера, раскрыла в соцсетях подробности свое...
На создание учреждения из федеральной казны направили более 53 млн рублей, сообщили в Минкультуры РФ...
Американский певец Кори Тейлор приобрел бренд Famous Monsters, под которым планирует выпускать однои...
Музыкальный критик и телеведущий объяснил PopCornNews слова певицы о ее выступлениях на Дальнем Во...
Хелена Тейлор, подарившая голос главной героине экшн-слэшера, раскрыла в соцсетях подробности свое...
На создание учреждения из федеральной казны направили более 53 млн рублей, сообщили в Минкультуры РФ...
Американский певец Кори Тейлор приобрел бренд Famous Monsters, под которым планирует выпускать однои...
Музыкальный критик и телеведущий объяснил PopCornNews слова певицы о ее выступлениях на Дальнем Во...
Съемки сериала-приквела и второго фильма «Дюна» пройдут в Будапеште в одно время, сообщил Deadline...
Работу одного из самых дорогостоящих современных немецких художников «192 цвета» продали на торгах...
Исполнительница представила пластинку «Нас узнает весь мир (часть 2)», пообещала личную встречу по...
Музыкальный критик и телеведущий оценил творчество патриотического певца Ярослава Дронова в коммен...
Ролик по грядущему шоу «NieR: Automata Ver 1.1a» появился на ютьюб-канале компании «Аниплекс». ...
Совещание с главами пушкинских музеев провела министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщили в пресс...
Шоу по бестселлеру Грегори Дэвида Робертса с Чарли Ханнэмом в главной роли дебютировало на платфор...
Стриминг Prime Video выпустил последний эпизод первого сезона сериала «Властелин колец: Кольца власт...
Судьям удалось рассекретить одного из цифровых аватаров вокального состязания. Четвертый выпуск вы...
Шотландский актер и комик ушел из жизни 14 октября в возрасте 72 лет, сообщил британский телеканал B...
Комментарий композитора, поэта и продюсера в адрес певца прозвучал на слепых прослушиваниях в шоу ...
Американская актриса рассказала в подкасте Armchair Expert, что в молодые годы ее кинокарьера оказ...
С помощью проекта ГАМТ рассчитывает найти молодые таланты, говорится в пресс-релизе Минкультуры РФ. ...
Автор музыки к документальной ленте American Movie и один из ее участников скончался в возрасте 56...
С 14 по 18 октября в столице Таджикистана пройдут шестнадцатые молодежные Дельфийские игры стран —...
15.10.2022