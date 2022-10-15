Агата Муцениеце спела со звездой «Пацанов» в клипе «Сегодня вечером»

Владимир Селиванов выложил видео на дуэт с актрисой на своем YouTube-канале VAVAN.





Автором текста композиции выступили сам исполнитель и Алексей Мишутин, музыку написали Евгений Трухин и Савелий Силява. Ролик снял Дони Ахмаджонов. В клипе появляются Селиванов и Муцениеце в образе пары, которая ссорится и мирится во время поездки в горы.





Недавно поклонники предположили, что у певца и актрисы завязался роман. Они не стали комментировать слухи, тем самым подогревая интерес публики. В анонсе клипа а Telegram Селиванов раскрыл карты, сказав, что на все вопросы можно найти ответы в ролике на «Субботний вечер». Оказалось, что он и Муцениеце ездили в горы на съемки.





Ранее клипом на трек «Третий» поделился Сергей Лазарев. Он представил танцевальное видео на песню со своего последнего альбома «8», который вышел в прошлом году.





Фото: скриншот / ютьюб