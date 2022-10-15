Фронтмен Slipknot перезапустит культовый киножурнал Famous Monsters

15.10.2022
Американский певец Кори Тейлор приобрел бренд Famous Monsters, под которым планирует выпускать одноименный журнал, фильмы, игрушки. Об этом он рассказал The Rolling Stone.
Главной целью перезапуска он назвал воссоединение бренда с поклонниками ужасов. Музыкант планирует создавать современную версию журнала, сохраняя традиции оригинала Famous Monsters of Filmland.
Обновленная версия будет выходить раз в год или два года. Оригинальный журнал был посвящен преимущественно классическим голливудским фильмам ужасов. Тейлор хочет проследить на его страницах эволюцию хорроров.
Важным шагом он назвал оцифровку архива выпусков, издававшихся с 1958 года, для бесплатного доступа. Также в планах — съемки фильмов, в том числе по сценариям Тейлора, выпуск игрушек по его эскизам, а также возрождение фестиваля FM.
«Я в ужасе, но также я чертовски взволнован, потому что любое важное дело стоит того, чтобы двигаться на пределе возможностей», — отметил владелец бренда.
Фото: Pixabay