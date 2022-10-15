Сериал «Дюна: Сестринство» начнут снимать в ноябре

15.10.2022

Сериал «Дюна: Сестринство» начнут снимать в ноябре
Съемки сериала-приквела и второго фильма «Дюна» пройдут в Будапеште в одно время, сообщил Deadline.

Сейчас формируется каст проекта Dune: Sisterhood. К ранее заявленным актрисам Эмили Уотсон и Ширли Хендерсон присоединилась Индира Варма («Игра престолов»). Она сыграет «грозную» императрицу Наталью, «объединившую в своем браке с императором Коррино тысячи миров». 

Предыстория разворачивается вокруг сестер Харконнен за 10 тысяч лет до восхождения Пола Атрейдеса. Они противостоят опасности, нависшей над будущим человечества, и создают объединение. Впоследствии оно становится влиятельнейшей организацией «Бене Гессерит».

Создательницами шоу выступают Дайан Адему-Джон и Элисон Шапкер. Режиссер «Дюны» Дени Вильнев значится одним из исполнительных продюсеров проекта. 

Сериал пока не обзавелся датой релиза.

Фото: кадр из фильма Dune