Сериал «Дюна: Сестринство» начнут снимать в ноябре

Съемки сериала-приквела и второго фильма «Дюна» пройдут в Будапеште в одно время, сообщил Deadline...
Работу одного из самых дорогостоящих современных немецких художников «192 цвета» продали на торгах...
Исполнительница представила пластинку «Нас узнает весь мир (часть 2)», пообещала личную встречу по...
Музыкальный критик и телеведущий оценил творчество патриотического певца Ярослава Дронова в коммен...
Ролик по грядущему шоу «NieR: Automata Ver 1.1a» появился на ютьюб-канале компании «Аниплекс». ...
Съемки сериала-приквела и второго фильма «Дюна» пройдут в Будапеште в одно время, сообщил Deadline...
Работу одного из самых дорогостоящих современных немецких художников «192 цвета» продали на торгах...
Исполнительница представила пластинку «Нас узнает весь мир (часть 2)», пообещала личную встречу по...
Музыкальный критик и телеведущий оценил творчество патриотического певца Ярослава Дронова в коммен...
Ролик по грядущему шоу «NieR: Automata Ver 1.1a» появился на ютьюб-канале компании «Аниплекс». ...
Совещание с главами пушкинских музеев провела министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщили в пресс...
Шоу по бестселлеру Грегори Дэвида Робертса с Чарли Ханнэмом в главной роли дебютировало на платфор...
Стриминг Prime Video выпустил последний эпизод первого сезона сериала «Властелин колец: Кольца власт...
Судьям удалось рассекретить одного из цифровых аватаров вокального состязания. Четвертый выпуск вы...
Шотландский актер и комик ушел из жизни 14 октября в возрасте 72 лет, сообщил британский телеканал B...
Комментарий композитора, поэта и продюсера в адрес певца прозвучал на слепых прослушиваниях в шоу ...
Американская актриса рассказала в подкасте Armchair Expert, что в молодые годы ее кинокарьера оказ...
С помощью проекта ГАМТ рассчитывает найти молодые таланты, говорится в пресс-релизе Минкультуры РФ. ...
Автор музыки к документальной ленте American Movie и один из ее участников скончался в возрасте 56...
С 14 по 18 октября в столице Таджикистана пройдут шестнадцатые молодежные Дельфийские игры стран —...
Музыкальный фестиваль пройдет без участия украинской исполнительницы, сообщили изданию Prozvezd в ор...
Историк искусств Мартин Кемп отправится в Саудовскую Аравию по приглашению владельца картины, купи...
Мероприятие состоится 17 октября на сцене Театра драмы имени Федора Волкова, сообщили организаторы...
Работы для участия в международном кинофестивале «Дни короткометражного кино» принимают до 20 октябр...
Сергей Жорин прокомментировал NEWS.ru кейс певицы, в выступлении которой во Владивостоке увидели «...
15.10.2022