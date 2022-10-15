Первое абстрактное полотно Герхарда Рихтера ушло с молотка за $20 млн

Работу одного из самых дорогостоящих современных немецких художников «192 цвета» продали на торгах Sotheby’s. Об этом аукционный дом сообщил в соцсетях.





Неизвестный покупатель отдал за первую картину автора в направлении беспредметного искусства £18,3 млн ($20,4 млн), что подчеркнуло ее значимость в раннем творчестве Рихтера, отметили представители «Сотбис». Полотно создано в 1966 году.





В начале творческого пути Рихтар делал эксперименты в духе поп-арта, назвав их капиталистическим реализмом. Он неоднократно обращался к фотографии, увлекался минимализмом и абстракционизмом. В своем время «192 Farben» вызвала резонанс в художественной среде, закрепив за автором ассоциацию со смелостью и стремлением пойти в неизведанное, отметил Sotheby’s.





Сегодня 90-летний художник считается одним из самых признанных и дорогих современных авторов. Его работы неоднократно отмечались премиями и ставили рекорды по цене продаж.





Фото: Pixabay