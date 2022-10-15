Вышел новый тизер аниме-сериала по игре Nier: Automata

Ролик по грядущему шоу «NieR: Automata Ver 1.1a» появился на ютьюб-канале компании «Аниплекс».





История разворачивается в начале 6-го тысячелетия. Иноземная раса атакует Голубую планету с помощью «машинных форм жизни». Человечество оказывется под угрозой полного исчезновения. Некоторым людям удается сбежать на Луну, где они создают боевых андроидов для борьбы за Землю. Главным оружием людей становятся андроиды проекта «Йорху» — 2В и 9S. Отправившись на Землю с заданием, они сталкиваются с загадочными явлениями.





Режиссером аниме выступает Рёдзи Масуяма. За производство отвечает студия «A-1». Премьера сериала запланирована на январь 2023 года.





Оригинальный ролевой экшн с открытым миром от японских разработчиков из Platinum Games вышел в 2017 году. Игра получила высокие оценки от критиков и положительные отзывы от пользователей.





Фото: скриншот / ютьюб