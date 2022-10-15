В Санкт-Петербурге обсудили подготовку к 225-летию Александра Пушкина

Совещание с главами пушкинских музеев провела министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщили в пресс-службе ведомства.





По ее словам, на сегодня в плане мероприятий к юбилею поэта, который отметят в 2024 году, значатся 57 событий. В их числе — реставрация и реэкспозиция Всероссийского музея А.С. Пушкина, ГМЗ «Михайловское» и др., оцифровка рукописей Пушкинского дома, создание портала «Пушкин цифровой», театральные программы.





Музей-квартира Пушкина откроет кассовый центр, кафе и сувенирную лавку, а также продолжит работу по выявлению пушкинских мест. Музей-усадьба Державина представит новую постоянную выставку. ГМЗ «Царское село» установит памятный знак воспитанникам лицея.





Пушкинский заповедник подготовит новую экспозицию, а также особую программу традиционного Праздника поэзии. В нее предполагают включить «Евгения Онегина» от ГАБТа и Мариинки, а также ТВ-версию постановки романа в стихах. Фестиваль продлится в течение всего лета 2024 года.





Пушкинский театральный центр подготовит два новых спектакля по произведениям юбиляра. Ассоциации русских театров зарубежья посвятит поэту фестиваль «Встречи в России», к которому уже готовы несколько постановок.





Ольга Любимова напомнила еще одну задачу пушкинских музеев — повысить посещаемость молодой аудитории. По ее словам, эти музеи всегда будут интересовать туристов и ценителей литературы. Вместе с этим нужно внедрять современные форматы работы, в том числе для детей и молодежи, но с приоритетом для демонстрации оригиналов.





Фото: Минкультуры РФ