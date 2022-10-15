В финальной серии «Колец власти» раскрыли личности ключевых героев

Стриминг Prime Video выпустил последний эпизод первого сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти».





Восьмой эпизод фэнтези-шоу по миру Дж. Р.Р. Толкина вышел 14 октября и завершил дебютный сезон, стартовавший на сервисе 2 сентября. Проект уже продлили на второй сезон, однако пока не известна даже примерная дата его выхода. Ранее сообщалось, что авторы планируют снять пять сезонов, в которых осветят основные события Второй эпохи Средиземья: от восхождения Саурона до падения Нуменора.





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В финале раскрыли личности двух ключевых для повествования персонажей — Гэндальфа и Саурона, воплотившихся в людей. Также авторы подробно рассказали о создании трех эльфийских колец и показали, какую роль в этой истории сыграли Галадриэль, Элронд, Келебримбор и Хэлбранд.





Фото: кадр из сериала The Rings of Power