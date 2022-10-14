Константин Меладзе заявил, что Руслан Алехно пришел к «ресторанному пению»

Комментарий композитора, поэта и продюсера в адрес певца прозвучал на слепых прослушиваниях в шоу «Голос», напомнило издание «СтарХит».





Победитель шоу «Народный артист» в 2019 году решил принять участие в восьмом сезоне «Голоса». Однако ни один из судей не оценил его выступление и не пригласил в свою команду. Полина Гагарина сказала, что не узнала голос приятеля и не повернулась из-за усталости.





Константин Меладзе заявил, что «совокупность факторов» привела исполнителя к «ресторанному пению». По его словам, это неплохо, но шаблонно и слушать можно только после принятия алкоголя. Меладзе добавил, что так же, как поет Алехно, пели в ресторане в его родном городе. После этого комментарий участника поддержали Валерий Сюткин и Сергей Шнуров.





В этом году российские зрители могли видеть Руслана Алехно в третьем сезоне «Маски» на НТВ. В шоу он предстал в образе Малыша.





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