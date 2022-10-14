Константин Меладзе заявил, что Руслан Алехно пришел к «ресторанному пению»

Комментарий композитора, поэта и продюсера в адрес певца прозвучал на слепых прослушиваниях в шоу ...
Американская актриса рассказала в подкасте Armchair Expert, что в молодые годы ее кинокарьера оказ...
С помощью проекта ГАМТ рассчитывает найти молодые таланты, говорится в пресс-релизе Минкультуры РФ. ...
Автор музыки к документальной ленте American Movie и один из ее участников скончался в возрасте 56...
С 14 по 18 октября в столице Таджикистана пройдут шестнадцатые молодежные Дельфийские игры стран —...
Шотландский актер и комик ушел из жизни 14 октября в возрасте 72 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на аг...
Комментарий композитора, поэта и продюсера в адрес певца прозвучал на слепых прослушиваниях в шоу ...
Американская актриса рассказала в подкасте Armchair Expert, что в молодые годы ее кинокарьера оказ...
С помощью проекта ГАМТ рассчитывает найти молодые таланты, говорится в пресс-релизе Минкультуры РФ. ...
Автор музыки к документальной ленте American Movie и один из ее участников скончался в возрасте 56...
С 14 по 18 октября в столице Таджикистана пройдут шестнадцатые молодежные Дельфийские игры стран —...
Музыкальный фестиваль пройдет без участия украинской исполнительницы, сообщили изданию Prozvezd в ор...
Историк искусств Мартин Кемп отправится в Саудовскую Аравию по приглашению владельца картины, купи...
Мероприятие состоится 17 октября на сцене Театра драмы имени Федора Волкова, сообщили организаторы...
Работы для участия в международном кинофестивале «Дни короткометражного кино» принимают до 20 октя...
Сергей Жорин прокомментировал NEWS.ru кейс певицы, в выступлении которой во Владивостоке увидели «...
С запросом в Генпрокуратуру РФ обратился депутат ГД Дмитрий Кузнецов. Об этом говорится в письме е...
Инцидент с полотном стоимостью 72,5 млн фунтов стерлингов ($80 млн) произошел в Национальной гале...
Легендарный кинематографист выступит исполнительным продюсером и режиссером двух первых серий прое...
В этом году международный театральный фестиваль состоится в ноябре, сообщила пресс-служба НОТКА. ...
Клип на композицию музыкант опубликовал на ютьюб-канале, аудио — на музыкальных стримингах. ...
Звезда Star Wars и «Индианы Джонса» снимется в четвертой части «Капитана Америки», сообщил портал ...
В столичном кинотеатре пройдет премьера кинокартины, посвященной 100-летию отечественного джаза, соо...
Киностудия готовится к старту производства новой версии комедийной франшизы, в которой играл Лесли Н...
Появление «мумий» динозавров считается уникальным процессом. Но исследования ученых и...
14.10.2022