Скарлетт Йоханссон могла уйти из кино из-за «гиперсексуализированных» ролей

Американская актриса рассказала в подкасте Armchair Expert, что в молодые годы ее кинокарьера оказалась под угрозой из-за одинаковых и не интересных ей предложений.





По словам Йоханссон, на нее серьезно повлияла «гиперсексуализация», которой индустрия подвергла ее в молодости. Образ актрисы был настолько «объективирован» и «классифицирован», что она не надеялась играть разных героинь.





В то время Йоханссон считала, что из-за таких ролей ей дают не 20+ лет, а 40 и не приглашают в проекты, которые ей были бы действительно интересны. Актрисе доставались одинаковые, гиперсексуализированные персонажи. Она чувствовала, что застряла в этом образе.





По мнению актрисы, современные голливудские актрисы и актеры не испытывают такого давления со стороны индустрии. Они могут выбирать образы и не позволяют втискивать себя в некие классификации.





Фото: кадр из Under the Skin