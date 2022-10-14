Малый театр запускает режиссерскую лабораторию «Постигая Островского»

С помощью проекта ГАМТ рассчитывает найти молодые таланты, говорится в пресс-релизе Минкультуры РФ.





К участию в лаборатории приглашают режиссеров до 35 лет с профильным образованием (или в процессе его получения), проживающих в РФ. Прошедшие отбор лаборанты создадут эскизы спектаклей по пьесам Александра Островского.





Заявки принимают с 15 октября по 1 декабря на e-mаil: [email protected] В них необходимо привести краткую биографию и ссылки на поставленные работы, изложить концепцию будущей постановки (не более 3 страниц) и ответить на вопрос «что для меня Островский сегодня?».





К концу 2022 года назовут трех участников, которые продолжат работу над эскизами в ГАМТе. Отобранные работы представят в апреле 2023-го на фестивале «Островский в Доме Островского». Автор эскиза, который оценят худсовет и зрители, получит возможность на создание полноценного спектакля в Малом театре.





Лаборатория пройдет в рамках 200-летия Александра Островского, которое отмечается в 2023 году.





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