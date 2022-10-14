Дни культуры Таджикистана пройдут в Уфе и Москве

Мероприятия проведут 24 и 26 октября по случаю 30-летия установления дипотношений между Душанбе и Москвой, сообщили в Минкультуры России.





24 октября в Малом театре состоится гала-концерт мастеров искусств Таджикистана. Выступления предварит выставка предметов прикладного искусства таджикских мастеров в фойе столичного театра.





Участниками концерта станут солисты Театра оперы и балета имени Айни Шарофат Усманова и Манучехр Рахмонов, народный гафиз (певец) Таджикистана Рахматулло Хошимов, эстрадные певцы Олимджон Солизода, Нигина Амонкулова и др. Мастерство игры на рубобе продемонстрирует Абдурахмон Матхолов, на уде — Джонибек Сатторов. Также выступят группа карнаистов, танцевальные ансамбли «Гулрез» и «Зебо».





26 октября таджикские вокалисты музыканты и хореографические коллективы выступят в ГКЗ «Башкортостан».





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Фото: Минкультуры РФ