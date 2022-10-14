Умер американский музыкант и актер Майк Шэнк

Автор музыки к документальной ленте American Movie и один из ее участников скончался в возрасте 56 лет, сообщил Variety.





Шэнк ушел из жизни 13 октября. Причины и обстоятельства смерти не уточнялись. По словам его друга Джеки Богенбергера, не так давно у артиста диагностировали онкологическое заболевание.





Майк Шэнк известен как гитарист и актер. Он написал музыку к «Американскому кино» (1999), а также появился в нем вместе с другом, независимым режиссером Марком Борхардтом. Снялся в его фильме «Шабаш», появился в «Гриффинах» в роли самого себя, выпускал ТВ-шоу «Марк и Майк», участвовал в других проектах. Записал три пластинки.





Ранее сообщалось о смерти легендарного узбекского рок-музыканта Даврона Гаипова (Гоипова). Он скончался в день своего 61-летия в результате болезни. Гитарист известен по выступлениям в группе «Ялла» и основанной им группе «Оригинал».





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