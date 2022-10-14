Организаторы не пригласили Софию Ротару на «Песню года»

Музыкальный фестиваль пройдет без участия украинской исполнительницы, сообщили изданию Prozvezd в оргкомитете.





По словам представителей комитета, они понимают «всю серьезность ситуации» и предполагают, что София Ротару откажется от участия в мероприятии. По этой причине ей не стали отправлять приглашение. Очередная «Песня года» пройдет без нее.





В этот раз фестиваль, традиционно проходящий в столице РФ, продлится два дня. В первый день публику порадуют выступления именитых артистов: Филиппа Киркорова, Игоря Крутого и др. Во второй день на сцену выйдут начинающие исполнители и блогеры.





Ранее певец-патриот Шаман выложил видео на новую композицию «Вызов», которая стала саундтреком к телешоу. Он не только спел песню, но и выступил ее автором. «Вызов» стал первой работой Shaman для телевизионного проекта.





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