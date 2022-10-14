Британский профессор проверит подлинность «Спасителя мира» да Винчи

Историк искусств Мартин Кемп отправится в Саудовскую Аравию по приглашению владельца картины, купившего ее за $450 млн. Об этом пишет Times.





Профессор Оксфордского университета, специализирующийся на работах Леонардо да Винчи, выразил надежду на то, что его поездка поспособствует показу картины широкой аудитории. До недавнего времени он отказывался посещать королевство в связи с политическими причинами.





Полотно продали на торгах Christie’s в Нью-Йорке в 2017 году. Имя покупателя не разглашалось, однако предполагалось, что им стал наследный принц королевства и нынешний премьер-министр Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Сообщалось, что картина рубежа XV-XVI веков украсила одну из его яхт.





Эксперты до сих пор сомневаются в верном установлении автора «Спасителя мира». Предполагается, что полотно могли создать ученики мастера или вовсе другие художники. Times пишет, что именно Мартин Кемп повлиял на приписывание работы да Винчи. В этом его убедили разные детали, в том числе знание автора структуры волнистых волос. При этом эксперт подчеркивал, что из-за сильных повреждений не может быть абсолютно уверенным в том, что каждый мазок сделал итальянский мастер.





Фото: Getty Images, Общественное достояние,

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