Адвокат Жорин: в случае с Клавой Кокой речи об оскорблении чувств верующих не идет

Сергей Жорин прокомментировал NEWS.ru кейс певицы, в выступлении которой во Владивостоке увидели «признаки нарушений права на свободу совести и вероисповедания».





По его мнению, нет оснований говорить о подобных нарушениях. Он счел инцидент с концертом певицы похожим на исполнение Камерным хором Петербурга песни «На подводной лодочке с атомным моторчиком» в Исаакиевском соборе. Тогда не было реакции ни общественных организаций, ни правоохранительных органов, хотя при желании можно было найти «калейдоскоп составов УК РФ» в действиях певцов.





Адвокат добавил, что певица не хотела никого задеть. Он призвал разграничивать творческие произведения и реальные желания оскорбить те или иные чувства людей.





Ранее артистка выступила во Владивостоке, согласовав плейлист с организаторами, после чего ее обвинили в исполнении фривольных песен в полуобнаженном виде на фоне храма и в присутствии детей. В СКР поступила просьба возбудить дело в случае наличия признаков преступления.





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