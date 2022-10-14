Экоактивисты облили томатным супом «Подсолнухи» Ван Гога

Инцидент с полотном стоимостью 72,5 млн фунтов стерлингов ($80 млн) произошел в Национальной галерее в Лондоне, сообщает Guardian.





На размещенных газетой кадрах видно, как две девушки в футболках с надписью Just Stop Oil обливают картину 1888 года супом из банок Heinz. Встав на колени и приклеив ладони к стене, одна из них говорит: «Что стоит больше: искусство или жизнь?»





«Вас больше волнует защита картины или защита планеты и людей?» — продолжает она и напоминает, что многие люди на Земле мерзнут и голодают, не имея доступа к топливу.





У Винсента Ван Гога есть две серии «Подсолнухов» — парижская и арленская. Во второй представлены две части из четырех и трех вариантов соответственно. В Лондонской галерее хранится четвертый вариант картины, который выставляется в защитном стекле. Пока музей не сообщал, пострадало ли полотно от супа.









Ранее экоактивист, прикинувшийся посетителем на инвалидном кресле, напал с тортом на «Мону Лизу» в Лувре. Работа не пострадала.





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