Мартин Скорсезе снимет сериал по «Бандам Нью-Йорка»

Легендарный кинематографист выступит исполнительным продюсером и режиссером двух первых серий проекта, сообщил Deadline.





По информации собеседников портала, производством займется компания Miramax Television, работавшая над полнометражным фильмом 2002 года. В основу сериала ляжет книга Герберта Осбери 1928 года.





Предполагается, что сериальная версия представит новый взгляд на произведение американского писателя, детально описавшего жизнь криминального и околокриминального Нью-Йорка второй половины ХIХ века. В проекте появятся герои, которых не было в фильме. Другие подробности сюжета неизвестны.





«Банды» стали первым фильмом Скорсезе с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Других ключевых персонажей сыграли Дэниэл Дэй-Льюис и Кэмерон Диас. Фильм о разборках между бандой «коренных» (раньше приехавших) американцев и бандой недавно прибывших иммигрантов собрал 10 номинаций на «Оскар».





Фото: кадр из Gangs of New York