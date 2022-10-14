Shaman представил новую песню «Вызов»

14.10.2022

Shaman представил новую песню «Вызов»
Клип на композицию музыкант опубликовал на ютьюб-канале, аудио — на музыкальных стримингах.

«Вызов» стал саундтреком к одноименному шоу ТНТ. Слова и музыку создал Ярослав Дронов. По его признанию, он впервые выступил автором саундтрека для телевизионного проекта.

«Мы сделаны, словно из стали, мы душами стены ломали, мы видели цель — и ни шагу назад», — с этих слов начинается песня («Ни шагу назад» — народное название приказа № 227 И.В. Сталина 1942 года о запрете отхода войск, введении штрафбатов и загранотрядов).

И.о. директора ТНТ Тина Канделаки назвала его «главным молодым певцом» страны в настоящее время, а его трек — мощным и вызывающим желание «как минимум на пробежку выйти». Шоу «Вызов» дебютирует 15 октября.

Фото: скриншот / ютьюб