Харрисон Форд появится в киновселенной Marvel в 2024 году

Звезда Star Wars и «Индианы Джонса» снимется в четвертой части «Капитана Америки», сообщил портал Slash Film.





По словам инсайдеров, актер предстанет в образе генерала Росса. Он заменит Уильяма Херта, умершего в марте 2022 года. Ближайшим появлением Форда в марвеловском мире может стать «Новый миропорядок». Дебют ленты намечен на май 2024 года. Далее он может исполнить главную роль в «Громовержцах». Ленту предполагают выпустить в июле того же года. Студия «Марвел» не комментировала сообщение.





Ранее Marvel заморозила производство «Блэйда» с Махершалой Али из-за того, что незадолго до съемок проект остался без режиссера. После этого студия обновила график премьер, сдвинув выход ребута на год. Также изменились даты релизов «Дэдпула 3» (ноябрь 2024), Fantastic Four (февраль 2025), «Мстителей 6» (май 2026).