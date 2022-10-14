Документальный фильм «Джаз 100» дебютирует 15 октября в «Художественном»

В столичном кинотеатре пройдет премьера кинокартины, посвященной 100-летию отечественного джаза, сообщили представители площадки.





«Джаз 100» стал первой доклентой об истории джаза в России. Подобного проекта «тем более такого масштаба, не было никогда», подчеркнул режиссер фильма Александр Брынцев. По его словам, при создании картины использовались более 600 исторических фото, почти 100 аудиозаписей, в том числе 1920-1930-х годов, советская кинохроника и другие видеоматериалы.





Автором идеи выступил Игорь Бутман, сценаристом — Кирилл Мошков. Вместе с ними историю джаза рассказывают около 50 музыкантов, певцов, музыковедов: Лариса Долина, Владимир Фейертаг, Давид Голощёкин, Борис Фрумкин и многие другие. Нарраторами выступают Аня Чиповская, Виктор Сухоруков и др.





Почти двухчасовой фильм создавался два года. Он одновременно и подводит итоги, и устремляется в будущее, отметил Бутман. По его словам, проект представляет «потрясающие примеры преданного служения музыке, веры в нее», рассказывает о «героях джаза, о тех, кто писал и пишет его историю».





Начало показа 15 октября в 20:00.





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