Paramount перезапустит «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном в главной роли

Киностудия готовится к старту производства новой версии комедийной франшизы, в которой играл Лесли Нильсен. Об этом сообщил Deadline.





Проект уже получил режиссера — Акиву Шаффера (фильм про Чипа и Дейла) и исполнителя ключевой роли — Лиама Нисона («Список Шиндлера»). Над сценарием будут работать Дэн Грегор и Даг Мэнд, сотрудничавшие с Шаффером в «Чипе и Дейле».





В центре истории может появиться сын лейтенанта Фрэнка Дербина — главного героя оригинальной трилогии. Другие подробности истории не разглашаются.





The Naked Gun Дэвида Цукера дебютировал в 1988 году. Фильм пародирует американские полицейские сериалы, а также бондиану. При бюджете в $12 млн комедия заработала $79 млн. В следующие годы вышло два сиквела.





Разговоры о ребуте возникали неоднократно, однако до недавнего времени не было известно о конкретных шагах по реализации проекта. Огромный успех сиквела Top Gun 1986 года заставил студию серьезнее посмотреть на идею, отметило издание.





Фото: кадр из The Naked Gun 2