Выставка к 100-летию музея-заповедника Тургенева «Спасское-Лутовиново» открылась в Москве

В экспозицию вошли материалы из собраний ГМИРЛИ и еще трех музеев, связанных с Тургеневым.





«Это событие совершенно неслучайное, это система празднования крупных юбилеев, которая реализуется под руководством Министерства культуры РФ и в рамках Ассоциации литературных музеев, в которую сейчас входят более 70 музеев. Таким образом прошел и юбилей Бунина, и юбилей Есенина, Достоевского и других. Всякий раз мы объединяем все музеи, которые рассказывают о творчестве того или иного писателя. Эта выставка тоже впервые объединяет сокровища из фондов четырех главных музеев, которые посвящены Тургеневу, — сам музей-заповедник „Спасское-Лутовиново“, Объединенный литературный музей Тургенева в Орле, наш музей и Дом-музей Тургенева в Москве, который входит в состав Государственного музея Пушкина», — рассказал ТАСС директор ГМИРЛИ Дмитрий Бак.





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