Дни культуры Ирана будут проходить в России в 2023 году

14.10.2022

Дни культуры Ирана будут проходить в России в 2023 году

Дни культуры Исламской Республики Иран в Москве и регионах планируют провести в 2023 году, говорится в сообщении на сайтеьМинкультуры РФ по итогам встречи статс-секретаря — замминистра культуры РФ Аллы Маниловой и замглавы Организации по культуре и исламским связям Ирана Хоссейна Рузбеха.

«Важной частью встречи стала договоренность о проведении Дней культуры Исламской Республики Иран в России в 2023 году. Члены иранской делегации позитивно восприняли предложение российской стороны об организации данного события не только в столице, но и в регионах», — говорится в сообщении.

Как правило, в ходе двусторонних мероприятий на территории России проводятся концертные программы с участием национальных коллективов страны-гостя, специализированные кинопоказы, творческие вечера, которые знакомят россиян с богатой культурой других народов мира.

Фото: Pixabay