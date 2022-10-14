Сериал «Азазель» о приключениях Фандорина выйдет 4 января

14.10.2022

Сериал «Азазель» о приключениях Фандорина выйдет 4 января

Премьера сериала «Азазель» по роману Бориса Акунина состоится в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 4 января.

Роль Эраста Фандорина исполнит молодой актер Владислав Тирон, объявил руководитель «Плюс Студии» Михаил Китаев на презентации новых проектов.

«Эраст Фандорин — молодой полицейский из Петербурга, пожалуй, самый известный детектив из российской литературы. Всегда была большая интрига, кто же его сыграет. Мы рады приветствовать молодого артиста, восходящую звезду Владислава Тирона в роли Эраста Фандорина. 4 января [2023 года] ждем премьеру сериала на «Кинопоиске», — сказал Китаев.

Действие нового сериала разворачивается в России, где не было революции 1917 года и царствует дом Романовых. Петроград является столицей Российской Империи. 

Фото: Pixabay