Критики похвалили «Черного Адама» в первых отзывах на кинокомикс DC

13.10.2022
Реакции начали появляться в соцсетях сразу после премьеры супергеройского экшна с Дуэйном Джонсоном в Нью-Йорке, пишет THR.
Фильм рассказывает об антигерое Черном Адаме, который в далеком прошлом был рабом. Получив силы от богов, но использовал их так, что оказался на тысячи лет в тюрьме, из которой освободился в наше время.
Кинокритики неоднократно отмечали зрелищность картины и обилие экшна. Некоторые сочли его остросюжетным, другие увидели провалы в развитии истории.
Преимущественно положительные отклики собрал Дуэйн Джонсон. Эрика Дэвис (Fandango) указал, что ему удалось соблюсти баланс между крутизной и грозностью — с одной стороны, и чуткостью — с другой. А Шон Кин (CNET) счел, что Черному Адаму не хватило глубины, чтобы вызвать страх. Также отмечалось, что актер выполнил обещание направить DC в новое русло.
Ранее сообщалось, что больше всего зрители премьерного показа радовались сцене после титров, в котором появился один из самых знаменитых героев DC.
Фото: кадр из Black Adam