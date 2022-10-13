Релиз игры Star Trek: Resurgence отложили на следующий год

13.10.2022

Релиз игры Star Trek: Resurgence отложили на следующий год
Разработчики сообщили в соцсетях, что проект выйдет не раньше апреля 2023 года. Причины переноса они не уточнили.

Dramatic Labs, где работают многие выходцы из Telltale, анонсировала «Возрождение» в 2021 году. Его действие разворачивается после событий фильма «Возмездие» (2002) вокруг команды сериала «Следующее поколение». 

Корабль USS Resolute оказывается на задворках Галактики, когда соседние цивилизации готовятся к войне. Команда организует мирные переговоры, в процессе вскрывая заговор.

Resurgence — это сюжетное приключение с выбором диалогов, элементами стелса и возможностью исследования мира. В одиночную игру предложат сыграть от лица рядового инженера Картера Диаса и офицера Джары Райдек. В игре появится культовый персонаж франшизы вулканец Спок. 

Фото: скриншот / ютьюб