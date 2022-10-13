«Кинопоиск» показал первый тизер сериала «Король и Шут»

13.10.2022

«Кинопоиск» показал первый тизер сериала «Король и Шут»
Кадры проекта о становлении культовой панк-группы эксклюзивно представили на презентации будущих проектов онлайн-кинотеатра, сообщил «БК».

Одной из самых значимых премьер «Кинопоиска» в сезоне станет сериал «Король и Шут», в создании которого участвовали продюсер группы Игорь Гудков и вокалист Андрей Князев. Он расскажет о пути музыкантов к успеху и их отношениях.

В образе Горшка предстанет Константин Плотников, в образе Князя — Влад Конoплев. Сериал снял Рустам Мосафир по сценарию Дмитрия Лемешева. Дату релиза озвучат позже. 

Выход сериала будет сопровождаться дополнительной программой, включающей экспозицию по теме появления панка в России, книгу и выпуск одежды.

Тизер можно увидеть по ссылке

Фото: Pixabay