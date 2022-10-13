Марго Робби раскрыла подробности съемок обнаженной сцены с Ди Каприо

13.10.2022

Марго Робби раскрыла подробности съемок обнаженной сцены с Ди Каприо
Актриса рассказала, как решилась сняться полностью голой в фильме Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит». Об этом пишет Daily Mail.

Исполнительница роли модели и второй супруги главного героя, брокера (Леонардо Ди Каприо), долго переживала из-за эротической сцены, где она должна была сняться нагой. Сделать это ее побудила творческая необходимость, призналась актриса.

По ее словам, она могла прикрыться халатом, но ее героиня поступила бы иначе. Она бы разделась и выложила все карты на стол, пояснила Робби. 

В момент съемок сцены с 23-летней актрисой на площадке было около 30 человек. Позже ей пришлось уговаривать режиссера оставить кадры в фильме. 

Черная комедия по реальной истории с Ди Каприо и Робби дебютировала в 2013 году. 

Фото: кадр из фильма The Wolf of Wall Street