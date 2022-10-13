Shaman анонсировал выход новой патриотической песни

Ярослав Дронов планирует взять новую патриотическую высоту в музыке и записать гимн России в собственной аранжировке. Планами он поделился с «Телепрограммой ».





Певец признался, что после исполнения гимна в Крыму он решил сделать аранжировку на мелодию. Он уверен, что в итоге «получится хитовая песня». У Шамана даже сложилась традиция — исполнять главную песню страны в финале концертов вместе с публикой.





«В ближайшее время, пожалуй, сделаю официальное аудио на гимн РФ», — сказал певец, которому довелось исполнить композицию с президентом РФ на Красной площади. В тот момент он чувствовал, что «рядом находится Бог», поделился собеседник.





Шаман стал известен благодаря трекам «Встанем» и «Я русский». Первый набрала на ютьюбе 7 млн просмотров за семь месяцев, второй — 17 млн за два месяца.





Фото: скриншот / ютьюб