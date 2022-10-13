Звезда «Мумии» Брендан Фрейзер готов вернуться в приключенческую франшизу

Актер открыт к предложениям о съемках в четвертой части, о планах на которую ничего неизвестно. Об этом он рассказал в интервью Variety.





Фрейзер хотел бы сыграть в еще одном сиквеле «Мумии». В 1999 году он снялся в фильме Стивена Соммерса, ставшем ремейком оригинальной «Мумии» 1932 года, а также в двух продолжениях.





По словам актера, он не знает, возможно ли создание четвертого фильма. Однако если кто-то придумает грамотную концепцию его возвращения в проект, он готов к обсуждениям.





Также Фрейзер высказался о недостатках ремейка с Томом Крузом. По его словам, картине 2017 года не хватило «важного ингредиента» — юмора, который актеры и авторы осознанно добавляли в трилогию с участием Фрейзера. Новая «Мумия» оказалась прямолинейным хоррором, а не захватывающим и забавным приключением, пояснил он.





В декабре дебютирует «Кит» Даррена Аронофски с Бренданом Фрейзером в главной роли.





Фото: кадр из The Mummy