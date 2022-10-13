Звезда «Мумии» Брендан Фрейзер готов вернуться в приключенческую франшизу

Актер открыт к предложениям о съемках в четвертой части, о планах на которую ничего неизвестно. Об...
Шоумен, телеведущий и актер обратился к антрепризной постановке со своим участием, сообщила «Телепро...
Стриминг представил фильм Лины Данэм («Девочки»), снятый в условных исторических декорациях. ...
Недавно вышедшая драма с Аной де Армас покорила сердце музыканта и композитора, сообщил NME. ...
Всероссийская премьера фильма «Гром: трудное детство» — приквела первой полнометражной экранизации...
Актер открыт к предложениям о съемках в четвертой части, о планах на которую ничего неизвестно. Об...
Шоумен, телеведущий и актер обратился к антрепризной постановке со своим участием, сообщила «Телепро...
Стриминг представил фильм Лины Данэм («Девочки»), снятый в условных исторических декорациях. ...
Недавно вышедшая драма с Аной де Армас покорила сердце музыканта и композитора, сообщил NME. ...
Всероссийская премьера фильма «Гром: трудное детство» — приквела первой полнометражной экранизации...
Исполнители впервые записали совместную песню. Об этом певица рассказала в своем Тelegram-канале. ...
Продолжение психологической драмы «Триггер» выйдет на Первом канале 17 октября. Работа над третьим с...
Channel 4 купил работу лидера Третьего рейха, чтобы использовать ее в программе Art Trouble, сообщ...
Восстановленная лента режиссера Дзиги Вертова «История гражданской войны», долгое время считавшаяс...
Концерт «Полет над временем», посвященный 85-летию народного артиста России композитора...
Пользователям платформы стали доступны фильмы Киры Муратовой, Глеба Панфилова и других режиссеров ...
Международная биеннале современного искусства Кавказа пройдет с 21 по 27 октября в Центре дизайна ...
Флигель городской усадьбы XVIII-XIX веков в центре Москвы, в которой 10 лет жила мать...
Многосерийная шпионская драма расскажет о падении Берлинской стены и других событиях конца 1980-х ...
Федеральные музеи презентовали план выставочной деятельности на будущий год на совещании в Минкульту...
Защита национального культурного кода и наполнение его новыми глубокими смыслами являют...
Съемки фантастической комедии «Я на перемотке!» режиссера Никиты Владимирова закончились в Санкт-П...
Продюсер раскрыл подробности прекращения сотрудничества с певцом Ярославом Дроновым в комментарии ...
Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета («Урал Опера Балет»...
13.10.2022