Феминистская сказка «Кэтрин по прозвищу Птичка» вышла на Prime Videо

Стриминг представил фильм Лины Данэм («Девочки»), снятый в условных исторических декорациях.





Действие разворачивается в средневековом английском графстве вокруг юной аристократки в исполнении Беллы Рамси, известной по «Игре престолов». Лорд Ролло (Эндрю Скотт) пытается поправить свои дела и удачно выдать замуж дочь-подростка. Однако своенравная Кэтрин (Рамси), которую в замке все зовут Птичкой, не хочет этого. Она вообще не горит желанием становиться леди. Девушка дружит с пастухом, ведет дневник и мечтает выбирать, чем заниматься, как ее старшие братья.





Лина Данем сняла фильм по подростковому роману Карен Кушман 1994 года и выступила сценаристкой. Каст дополнили Билли Пайпер, Дин-Чарльз Чепмен, Джо Элвин и др.





Фото: кадр из трейлера Catherine Called Birdy