Ник Кейв назвал любимым фильмом «Блондинку», к которой написал музыку

Недавно вышедшая драма с Аной де Армас покорила сердце музыканта и композитора, сообщил NME.





Ник Кейв рассказал о любимой ленте, отвечая на вопрос поклонника. Он не уточнил, чем именно ему понравился фильм. Вместе с мультиинструменталистом Уорреном Эллисом они записали саундтреки к «Блондинке» и выступили их продюсерами. В официальный плейлист картины вошли 15 композиций.





Фильм о жизни Мэрилин Монро снят Эндрю Домиником. В начале сентября «Блондинка» дебютировала на кинофестивале в Венеции, в конце — на Netflix. Психологическая драма получила смешанные отзывы. Многие критики похвалили актерскую работу Аны де Армас, однако укорили режиссера в эксплуатации образа культовой фигуры прошлого века, которая и при жизни сталкивалась с подобным отношением.





Фото: кадр из Blonde