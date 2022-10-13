Лариса Долина анонсировала «мощный» дуэт с Николаем Басковым

Исполнители впервые записали совместную песню. Об этом певица рассказала в своем Тelegram-канале.





По ее словам, трек посвящен тому, «как важно хранить свои чувства и сделать все для того, чтобы не потерять любимого человека». Она назвала композицию «мощной» и «щемящей». Это «первая коллаборация» артистов, которые ранее не записывались дуэтом. В телеграме певца пока не было комментариев по поводу песни.





Минувшей весной Басков анонсировал создание Российской музыкальной ассоциации, в которую вошла Долина. Она рассказала, что среди прочих инициатив организации будет и аналог «Евровидения». Также ассоциация поддержит фестивали и другие проекты, нацеленные на повышение качества музыкального искусства и транслирование традиционных ценностей, отмечала артистка.





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