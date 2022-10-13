Guardian: зрители британского реалити-шоу решат судьбу картины Гитлера

Channel 4 купил работу лидера Третьего рейха, чтобы использовать ее в программе Art Trouble, сообщила британская газета Guardian.





Для телешоу закупили работы «проблемных» авторов: Адольфа Гитлера, Пабло Пикассо, телеведущего Рольфа Харриса, осужденного за домогательства к детям и подросткам, скульптора и графика Эрика Гилла, из дневников которого стало известно о том, что он насиловал дочерей, сестру и собаку.





Главный вопрос программы — можно ли отделить произведение от его создателя. Если по итогам дискуссии телезрители решат, что нельзя, то работы уничтожат. Для этого будут доступны огнемет и другие инструменты.





Если они выступят за сохранение работы фюрера, то ее не вывесят в помещениях Channel 4, а «надлежащим образом» утилизируют, отметили представители телеканала. Способ утилизации они не уточнили.





Шоу дебютирует в конце октября.





Фото: Pixabaу