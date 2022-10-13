Премьера фильма «Гром: трудное детство» пройдет на «Кинопоиске» 1 января

13.10.2022

Премьера фильма «Гром: трудное детство» пройдет на «Кинопоиске» 1 января

Всероссийская премьера фильма «Гром: трудное детство» — приквела первой полнометражной экранизации российского комикса «Майор Гром: чумной доктор» — состоится в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 1 января в 20:23 мск. Об этом сообщил руководитель «Плюс Студии» Михаил Китаев.

«Гром: трудное детство» — это первый наш фильм нового года. Он выйдет 1 января в 20:23», — сказал он.

Действие приквела развернется в альтернативном пространстве Санкт-Петербурга за 20 лет до событий картины «Майор Гром: чумной доктор». Режиссером нового фильма, как и предыдущего, выступил Олег Трофим. 

Фото: Pixabay