Queen представила песню 1988 года с вокалом Фредди Меркьюри

Трек Face It Alone группа опубликовала на аудиостримингах Apple Music и Spоtify.





Британские рокеры записали композицию в 1988 году за три года до смерти своего легендарного фронтмена. В то время они работали над пластинкой The Miracle, которую выпустили годом позже.





Ранее гитарист Брайан Мэй и ударник Роджер Тейлор рассказывали ВВС, что случайно обнаружили забытую песню, которую удалось восстановить. Она войдет в сборник вместе с диалогами музыкантов, записанных на студиях в Британии и Швейцарии.





В 2014 году музыканты выпустили альбом с тремя неизвестными ранее пеcyями, записанными с Меркьюри.





Золотой состав Queen выпустил 15 студийных альбомов, последний из которых был издан после смерти солиста. Мэй и Тейлор возродили группу в начале 2000-х. Покинувший к тому времени музыкальную индустрию басист Джон Дикон к ним не присоединился. Они выступают с разными вокалистами, поют старые хиты и новые песни, выпускают новый материал и неизданные ранее треки.





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